Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Eski yarışmacı, bu kez kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti.

"ODADA ZORLA TUTULDUM"

Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga edince karakolluk oldu. Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi.

'SENİ REZİL RÜSVA EDECEĞİM"

Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil rüsva edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

İkili Candan'ın alması gereken 14 bin TL'den 5 bin TL'sini havale eden şahıstan paranın tamamını istemesi sonucu kavgaya tutuşmuş. Beşiktaş'ta bir karakolda ifade veren Bahar Candan, görüntü vermemek için arka kapıdan çıktı.