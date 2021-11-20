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Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti - Son Dakika

Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti

20.11.2021 11:30
Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, bu defa karakolluk oldu. Ortaköy'deki bir otele, kimliği belirsiz bir erkekle beraber giden 23 yaşındaki Candan, aynı kişiyle kavga edince gece sonu tatsız bitti. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Eski yarışmacı, bu kez kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti.

"ODADA ZORLA TUTULDUM"

Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga edince karakolluk oldu. Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi.

'SENİ REZİL RÜSVA EDECEĞİM"

Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil rüsva edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

İkili Candan'ın alması gereken 14 bin TL'den 5 bin TL'sini havale eden şahıstan paranın tamamını istemesi sonucu kavgaya tutuşmuş. Beşiktaş'ta bir karakolda ifade veren Bahar Candan, görüntü vermemek için arka kapıdan çıktı.

Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti
Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti
Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti
Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti

Bahar Candan, Medya, kavga, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bahar Candan karakolluk oldu! Nedeni şoke etti - Son Dakika Magazin


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