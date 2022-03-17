Bahar Candan, kendisini iş vaadiyle kandırarak görüntüleri çeken kişiden şikayetçi oldu - Son Dakika
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Bahar Candan, kendisini iş vaadiyle kandırarak görüntüleri çeken kişiden şikayetçi oldu

17.03.2022 14:53
Bahar Candan, kendisini iş vaadiyle kandırarak görüntüleri çeken kişiden şikayetçi oldu

Bahar Candan, "Sana marka yaratalım, ünlülerle tanışırsın" vaadiyle kendisini ikna eden bir adamla otel odasında buluştu. Adamla odada zaman geçiren Candan, çıkmak istediği esnada adam tarafından sinkaflı sözlerle kovulunca soluğu karakolda aldı. Bahar Candan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıllar önce katıldığı moda programlarıyla ünlenen Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı. İş vaadiyle kandırılan Candan, adama önce numarasını verdi ertesi gün bir otelde buluştu.

OTEL ODASINDA BULUŞTULAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Alparslan isimli adam, ertesi gün Candan'ı arayarak "Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı" dedi. Adamın teklifini kabul eden Candan, şahsın kaldığı otel odasına gitti. İddiaya göre odaya girdikten sonra durumdan rahatsız olan Bahar Candan, gitmek istedi. Alparslan ise, 'Biraz daha kalalım' diye ısrar etti.

"GÖRÜNTÜLERİNİ ALDIM"

Bir süre sonra Alparslan, "Görüntülerini aldım. Şimdi s.. g. Seni rezil edeceğim" dedi. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Candan, otel odasından çıktıktan sonra karakola gitti. Alparslan'ın kendisine tuzak kurduğunu görüntülerini kaydettiğini ve şantaj yapmaya çalıştığını ileri süren Bahar Candan, şikayetçi oldu.

Bahar Candan, kendisini iş vaadiyle kandırarak görüntüleri çeken kişiden şikayetçi oldu
Bahar Candan, kendisini iş vaadiyle kandırarak görüntüleri çeken kişiden şikayetçi oldu
Bahar Candan, kendisini iş vaadiyle kandırarak görüntüleri çeken kişiden şikayetçi oldu
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Bahar Candan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar Candan, kendisini iş vaadiyle kandırarak görüntüleri çeken kişiden şikayetçi oldu - Son Dakika


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