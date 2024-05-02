Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı - Son Dakika
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Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı

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Bahar dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Afra Saraçoğlu'na sıklıkla benzetilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sever, takipçilerine ''Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni'' diyerek seslendi.

02.05.2024 10:30  Güncelleme: 10:34
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"Bahar" dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak hayranlarına sitem etti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımında, "Yalı Çapkını" dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu'na benzetilmesinden dert yanan genç oyuncu, kendisinin bu durumdan yorulduğunu dile getirdi.

"BENİ BENZETMEYİN"

Genç oyuncu yaptığı video paylaşımında, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.

Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever, 'Artık çok yoruldum' diyerek sitem etti
Afra Saraçoğlu
Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever, 'Artık çok yoruldum' diyerek sitem etti
Alisa Sezen Sever
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Afra Saraçoğlu, Sosyal Medya, Yalı Çapkını, Bahar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar dizisinin Umay'ından 'Beni Afra'ya benzetmeyin' isyanı - Son Dakika

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