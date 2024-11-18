Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor - Son Dakika
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Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerine tepki gösteren Demet Akalın paylaşımını bir süre sonra silince X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Akalın'a ''Neden sildiniz?'' yorumları yağdı.

18.11.2024 09:56
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Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefeti eleştirirken "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an öğrenmesini yasaklamak" demişti.

"İSTİFA ETMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kısa sürede gündem olan bu açıklamalara tepki gösteren Demet Akalın, "Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor

"NEDEN SİLDİNİZ?" YORUMLARI YAĞDI

Ancak Akalın sosyal medyada gündem olduktan sonra paylaşımını sildi. Paylaşımı silmesi takipçilerinin gözünden kaçmazken Demet Akalın X'in en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Demet Akalın'ın paylaşımını silmesine "Neden sildiniz?" yorumları yağdı. Demet Akalın ise henüz bir açıklama yapmadı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Kulağını birileri çekmiştir.
  • Ya yazdığının arkasında duracaksın, ya da hiç yazmayacaksın.
  • Demet Hanım; bu twiti neden sildiğinizi öğrenebilir miyiz acaba?
  • Denge siyaseti...
  • Sildirmiştir abileri...
  • Bende ilk defa mantıklı bir şey söyledi demiştim, şaşırtmadı.
Bakan Tekin\'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın\'a tepki yağıyor

Sosyal Medya, Demet Akalın, Yusuf Tekin, Politika, Magazin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • rıdvan öztürk:
    Sn bakan sonuna kadar hakli 51 31 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Keşke silmeseymiş istifa etmesini bekliyoruz zaten devlet büyüklerine düşmanlık edene sempati duyacak Türk insanı beklemesin bu şahıs istifa et tekin efendi 18 53 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Bu işler bekaretimi ibrahim tatlısese verdim demek gibi olmuyor laik hanım… 43 12 Yanıtla
  • Salim Boz:
    Bunu İbrahim Tatlıses denilen kişi standart ünlü yapma metodu ile ünlü etmemismiydi 39 7 Yanıtla
  • sezai duran:
    Pes pes bu kadar açık saçık söylüyor siz biz diyor ve bu adam çocuklarımız eğitiminden sorumlu laikliğin ne oldugunu bilmiyor Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ama bunun dediği tam tersi gel seçim gel gel de şunları susturma şansım olsun. 22 23 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Ataturkculer Ataturku istismar ediyor.. 27 9 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Pek sayın bakan kendisine göre laikliği tasvir etmiş ve tabi cevabını milletten almıştır. 6 21 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    MUSTAFA KEMAL IN ASKERLERIYIZ 6 12 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    köyün itleri ev sahibine saldırırmış aslın da ısıramaz 8 0 Yanıtla
  • mehmet coşkun:
    niçin R yaptın telefonmu geldi 4 0 Yanıtla
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