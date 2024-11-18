Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefeti eleştirirken "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an öğrenmesini yasaklamak" demişti.
Kısa sürede gündem olan bu açıklamalara tepki gösteren Demet Akalın, "Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer vermişti.
Ancak Akalın sosyal medyada gündem olduktan sonra paylaşımını sildi. Paylaşımı silmesi takipçilerinin gözünden kaçmazken Demet Akalın X'in en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Demet Akalın'ın paylaşımını silmesine "Neden sildiniz?" yorumları yağdı. Demet Akalın ise henüz bir açıklama yapmadı.
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Magazin › Bakan Tekin'le ilgili paylaşımını silen Demet Akalın'a tepki yağıyor - Son Dakika
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