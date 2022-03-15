Baltayla eşinin evine saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir: Eşime şiddet uygulamadım, ilaçlarımı almak için eve gittim - Son Dakika
Üye Girişi

Baltayla eşinin evine saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir: Eşime şiddet uygulamadım, ilaçlarımı almak için eve gittim

15.03.2022 07:56

Mahsun Kırmızıgül'ün 46 yaşındaki kardeşi Yusuf Bazencir eşinin evine balta ile saldırmasının ardından magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki iddiaların ardından açıklama yapan Bazencir, "Bugüne kadar eşime şiddete yönelik bir hareketim olmamıştır. Sadece saatimde almam gereken ilaçlarımı almak amacıyla o an kapıya sinir ve heyecanla müdahale ettim." ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün 46 yaşındaki kardeşi Yusuf Bazencir ve 5 yıldır evli olduğu 37 yaşındaki Seval Bazencir, boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir, eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardından tehdit ve hakaret suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi konuştu: İlaçlarımı almaya gittim, eşime şiddet uygulamadım

YUSUF BAZENCİR: EŞİME ŞİDDETE YÖNELİK BİR HAREKETİM OLMADI

Magazin gündemine bomba gibi düşen şiddet iddiasının ardından Yusuf Bazencir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bazencir, açıklamasında "Evliliğimde eşime karşı saygım ve sevgim sonsuzdur. Yaşanan olayda asla eşime karşı şiddet uygulama amacım olmadığı gibi bugüne kadar da eşime şiddete yönelik bir hareketim olmamıştır. Sadece saatimde almam gereken ilaçlarımı almak amacıyla o an kapıya sinir ve heyecanla müdahale ettim. Bu eylem sadece kapıyı açmaya yönelik olup eşime yönelik değildir" ifadelerini kullandı.

Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi konuştu: İlaçlarımı almaya gittim, eşime şiddet uygulamadım
Mahsun Kırmızıgül'ün Kardeşi Yusuf Bazencir'den Şiddet Açıklaması
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
YORUMLAR
500
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Mahsun Kırmızıgül, Beşiktaş, Bomba, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Baltayla eşinin evine saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir: Eşime şiddet uygulamadım, ilaçlarımı almak için eve gittim - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı
00:58 5 milyon kişi çıkacak sonuca kilitlendi! EYT'lilerle ilgili düzenleme çarşamba günü masaya yatırılacak
00:54 Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu
00:40 Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar
00:22 Grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim birbirine girdi: Şunu da hemen paketleyin
00:18 Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı
00:16 Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı
00:12 Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı
23:45 Önder Karaveli'nin açıklamaları Beşiktaş taraftarını çıldırttı
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 08:01:12. #1.13#
SON DAKİKA: Baltayla eşinin evine saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir: Eşime şiddet uygulamadım, ilaçlarımı almak için eve gittim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement