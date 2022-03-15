Mahsun Kırmızıgül'ün 46 yaşındaki kardeşi Yusuf Bazencir ve 5 yıldır evli olduğu 37 yaşındaki Seval Bazencir, boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir, eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı.
Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardından tehdit ve hakaret suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen şiddet iddiasının ardından Yusuf Bazencir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bazencir, açıklamasında "Evliliğimde eşime karşı saygım ve sevgim sonsuzdur. Yaşanan olayda asla eşime karşı şiddet uygulama amacım olmadığı gibi bugüne kadar da eşime şiddete yönelik bir hareketim olmamıştır. Sadece saatimde almam gereken ilaçlarımı almak amacıyla o an kapıya sinir ve heyecanla müdahale ettim. Bu eylem sadece kapıyı açmaya yönelik olup eşime yönelik değildir" ifadelerini kullandı.Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Baltayla eşinin evine saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir: Eşime şiddet uygulamadım, ilaçlarımı almak için eve gittim - Son Dakika