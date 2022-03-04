Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölümde ne olacak? - Son Dakika
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Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölümde ne olacak?

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölümde ne olacak?

04.03.2022 23:59

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 23. fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölüm fragmanı izle! Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 23. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Barbaroslar Akdenizin Kılıcı konusu nedir? Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 23. Fragmanı nasıl izlenir! Barbaroslar Akdenizin Kılıcı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levitha Adası'na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel'in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa'nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti. Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu'da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı. Gabriel'in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecektir? Kurduğu planla Oruç'un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez'deki boşluktan nasıl faydalanacaktır? Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç'un kaybolması ardından ne yapacaktır? Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölümde ne olacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Barbaroslar Akdenizin Kılıcı yeni bölümde ne olacak? - Son Dakika
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