Barış Murat Yağcı... ESKİ SEVGİLİDEN DESTEK PAYLAŞIMI! - Son Dakika

Barış Murat Yağcı... ESKİ SEVGİLİDEN DESTEK PAYLAŞIMI!

Son Güncelleme: 20.04.2022 07:47

Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan Survivor All Star 2022 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın arası ayrılık sonrası bir kez daha gerildi.

Nisa, kaybettikleri oyun sonrasında kendi takım arkadaşlarını teselli eden Barış Murat Yağcı için "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI

Nisa'nın sözlerinin ardından ada konseyin söz alan Barış Murat Yağcı açıklama yaptı.

Barış "Resmen karalıyor. Öyle bir algı yapıyor ki Nisa onu dövmüşüm gibi.

Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu geri kalanlarında da uyuyordu.

Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım." diyerek kendisini savundu ve Nisa'nın kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Barış "Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim.

Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti.

Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döv, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış.

Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattığımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum.

Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi.

Nisa'nın sözlerinin ardından açıklama yapan Barış Murat Yağcı ise, "Onu dövmüşüm gibi algı yapıyor.

Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu, geri kalanlarında da uyuyordu.

Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım" sözleriyle kendini savundu.

Konuya ilişkin Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi, Monika Kwasnyi'den önemli bir paylaşım geldi.

Barış Murat Yağcı... ESKİ SEVGİLİDEN DESTEK PAYLAŞIMI!

Kwasnyi, kendisine Barış'la ilgili yöneltilen sorulara karşılık, 'Onun için en güzelini diliyorum' notunu eklediği bir paylaşıma imza attı.

Bu gelişmeler dayak iddiasının gerçeği yansıtmadığı fikirlerini de kuvvetlendirdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Barış Murat Yağcı... ESKİ SEVGİLİDEN DESTEK PAYLAŞIMI! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Murat Yağcı... ESKİ SEVGİLİDEN DESTEK PAYLAŞIMI! - Son Dakika
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