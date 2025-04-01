Başak Şengül Volkan Konak\'ı duygu dolu sözlerle andı: Şarkısı çalındığında bam telimize dokunacak

Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz gün KKTC'de verdiği konser esnasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Konak'ın cenazesi bugün İstanbul'da öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Maçka'ya gönderildi.

Ünlü sanatçının vefatı ile beraber sevenlerinden de duygu dolu mesajlar geldi. tv100 programcısı Başak Şengül de moderatörlüğünü yaptığı "Tartışma Konusu" programının girişinde duygu dolu sözlerle Volkan Konak'ı andı.

BAŞAK ŞENGÜL VOLKAN KONAK'I DUYGU DOLU SÖZLERLE ANDI: HER ŞARKISI ÇALINDIĞINDA SONSUZLUKTA BAM TELİMİZE DOKUNACAK

Şengül şunları söyledi: "Bazı ölümler vardır, evinizden; öz ailenizden birisi eksilmiş gibi hissettirir… Her ölüm erken ölümdür ama, bazı ölümler zamansızlığı ile acıtır sizi… İşte Volkan Konak'ın zamansız vedası, 7'den 70'e herkeste böyle bir etki yarattı… Karadeniz'i bir defa bile gidip göremeyen insanlarda bile… Onun türkülerini, güçlü sesini dinleyince "Karadeniz böyle bir yer olmalı işte, Volkan Konak gibi asi, Kuzey'den esen rüzgâr gibi sert olmalı…" dedirten bir sesti onun sesi…

Yaşamında güçlü sesi ile gönül telimize dokundu… Şimdi ise her şarkısı çalındığında sonsuzlukta bam telimize dokunacak… Güle güle Kuzey'in oğlu… Karadeniz'in evladı Volkan Konak…"