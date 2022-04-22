Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika

Yıllar önce hazırladığı Konuşanlar programını YouTube'da kanalında yayınlayan Hasan Can Kaya, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer oldu. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın yanı sıra Bir Yeraltı Sit-com'u adlı dizide oynayan Kaya, aynı zamanda yurt dışında gösteriler yapmaya başladı.
Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kaya'nın aktif bir şekilde paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı 2,5 milyon takipçiye ulaştı.
Hasan Can Kaya, Avrupa turnesi kapsamında21 Mayıs'ta Almanya'da gösteri yapacak. Ünlü ismin bir ay önceden satışa çıkan gösterisinin biletleri kısa sürede tükendi.
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