Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika
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Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

22.04.2022 14:12
Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya, dizi ve gösterileriyle adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaya'nın Instagram'daki takipçisi sayısı da 2,5 milyona ulaştı.

Yıllar önce hazırladığı Konuşanlar programını YouTube'da kanalında yayınlayan Hasan Can Kaya, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer oldu. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın yanı sıra Bir Yeraltı Sit-com'u adlı dizide oynayan Kaya, aynı zamanda yurt dışında gösteriler yapmaya başladı.

2,5 MİLYON TAKİPÇİYE YÜKSELDİ

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kaya'nın aktif bir şekilde paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı 2,5 milyon takipçiye ulaştı.

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

GÖSTERİSİNİN BİLETLERİ TÜKENDİ

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesi kapsamında21 Mayıs'ta Almanya'da gösteri yapacak. Ünlü ismin bir ay önceden satışa çıkan gösterisinin biletleri kısa sürede tükendi.

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

Hasan Can Kaya'nın gösteri takvimi ise şu şekilde:

  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 7 Mayıs 2022 Cumartesi Amsterdam – Rai - Hollanda
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 8 Mayıs 2022 Pazar Wien – Stadthalle - Avusturya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 20 Mayıs 2022 Pazartesi Offenbach – Stadthalle Offenbach - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 21 Mayıs 2022 Salı Stuttgart –Porsche-Arena - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 22 Mayıs 2022 Çarşamba Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle - Almanya
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Hasan Can Kaya, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı - Son Dakika


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