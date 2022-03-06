Başkana Ağır Gönderme! - Son Dakika

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Başkana Ağır Gönderme!

06.03.2022 13:26
Başkana Ağır Gönderme!

Bergen filmini yayınlamayan Kozan Belediye Başkanı'na, Farah Zeynep Abdullah'tan esprili bir yanıt geldi.

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, sanatçının katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek.

Konuyla ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

Özgan'ın bu açıklamalarına, Farah Zeynep Abdullah'tan kısa bir yanıt geldi.

IQ TESTİ GÖNDERDİ!

Özgan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken; söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan esprili bir yanıt geldi. Kişisel Twitter hesabından Özgan'ın açıklamalarını alıntılayan Abdullah, Özgan'a 'IQ testi' gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan'ı da etiketledi. Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

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Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı Başkan Özgan, emekçilerin yüzünü promosyonla güldürdü Başkan Özgan, emekçilerin yüzünü promosyonla güldürdü 'Bergen' filmi Kozan'da gösterilmeyecek 'Bergen' filmi Kozan'da gösterilmeyecek

Farah Zeynep Abdullah, Bergen, Adana, Kozan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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