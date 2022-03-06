Başkana Ağır Gönderme! - Son Dakika

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, sanatçının katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek.

Konuyla ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

Özgan'ın bu açıklamalarına, Farah Zeynep Abdullah'tan kısa bir yanıt geldi.

IQ TESTİ GÖNDERDİ!

Özgan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken; söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan esprili bir yanıt geldi. Kişisel Twitter hesabından Özgan'ın açıklamalarını alıntılayan Abdullah, Özgan'a 'IQ testi' gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan'ı da etiketledi. Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.