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Bayburt'ta İmera rüzgarı esti - Son Dakika

Bayburt'ta İmera rüzgarı esti

22.02.2022 07:38
Bayburt'ta İmera rüzgarı esti

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Grup İmera konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Grup İmera konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kurtuluş etkinliklerinin son gününde yüzlerce vatandaşın katıldığı konser Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Temsili kurtuluş piyesinin sergilenmesiyle başlayan program, Bayburt Belediyesi konservatuarı Türk Halk Korosunun türküleriyle devam etti. Gerçekleştirilen etkinlikte, İlkokullar arası resim yarışmasında, Ortaokullar arası şiir yarışmasında ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından, Karadeniz yöresinin sevilen grubu İmera sahne alarak, söylediği türküler ve şarkılar ile vatandaşları hem duygulandırdı hem eğlendirdi.

Vatandaşların şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde, grubun sahnedeki performansı katılımcılara unutulmaz bir akşamı yaşattı. Salonda ki kalabalık konser sonuna kadar horon çekerek gönüllerince eğlendiler. - BAYBURT

Bayburt'ta İmera rüzgarı esti
Bayburt'ta İmera rüzgarı esti
Bayburt'ta İmera rüzgarı esti

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Bayburt, Konser, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bayburt'ta İmera rüzgarı esti - Son Dakika Magazin


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