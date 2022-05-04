Bayılan horozun akrabaları ilgi odağı oldu - Son Dakika

Denizli'de öterken nefesi yetmeyip bayılan ve yakalandığı hastalık sonrası ölen horozun akrabaları yurt dışı ve yurt içinde ilgi görmeye başladı.

Denizli'de sahibinin kümeste öterken bayılmasını fark etmesinin ardından yaptığı paylaşım sonrası ünü dünyaya yayılan bayılan horoz, yakalandığı solunum yolu hastalığının ardından ölmüştü. Sahibinin ve kendisini tanıyanlarını üzen haberi almasının ardından bayılan horozun akrabaları ilgi odağı olmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışında çıkan haberlerin ve paylaşımların ardından bayılan horoz sahibi olmak isteyen kişilerin sayısı arttı. Sahibi Okan Gökbudak'ı arayarak iletişime geçen bir çok vatandaş, horozların yanına gelerek fotoğraf çekilip bayılma anlarını ise ölümsüzleştirdi. Adeta fenomen halinde gelen ve Denizli'nin tescilli olan bayılan horozları, kimi Isparta'ya kimi başka şehirlere satıldı. Elinde sadece tek bir öterken bayılan horozu bulunan Gökbudak, ölen horozunun hatırası olduğunu dile getirdi.

"Öldükten sonra akrabaları ilgi gördü"

Vatandaşların sıklıkla yanına geldiğini belirten Gökbudak, "Bayılan horozumdan sonra Denizlili horozlar daha çok ilgi gördü. Yurtdışındaki Uzakdoğu ülkelerine horozu duyurdum. Benim için gurur verici bir durum. Şimdi Denizli horozunun sadece bu şehre özgüdür. Horozumuzun özelliğinden dolayı yanıma gelenler çoğaldı. Horozu görmek isteyenler sayısı çok arttı. Satın almak isteyenlerde talep çoğaldı. Ünlüler sosyal medyada paylaştı ve çok ilgi gördü. Denizli horozları 20 ile 30 saniye kadar ötüyor. Bu horoz nefesine yenik düşüyor ve kendini bırakmadan sonuna kadar ötüyor. Sonra nefes yetmediğinden artık kendisi bayılıyor. Akrabaları ilgi gördü. Bu Denizli horozlarına çok ilgi var. Hemen yumurtalarını ve yavrularını talep olduğu için satıyoruz. Türkiye'de içinde ilgi gün geçtikçe artıyor" dedi. - DENİZLİ