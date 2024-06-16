Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti - Son Dakika
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Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine kötülükleri dokunan 3 arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayarak ''Bu üç Hasan bana kötülük etti. Bu bayramı göremediler'' dedi.

16.06.2024 15:17
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Müzik kariyerinin yanı sıra sık sık paylaşımlarıyla da adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü de dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıllar önce samimi olduğu ancak sonradan konuşmadığı 3 arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, kendisine yapılan kötülükleri anlattı.

Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" dedi.

Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

İbrahim Tatlıses, Sanat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hursit Yavas: Kendisi ak kaşık … 59 0 Yanıtla
  • Depechs Modes: Bayram gününde bile kötü 50 0 Yanıtla
  • Emre Acar: Sağlamken neler yaptığını biliyoruz sende pek iyi sayılmazsın 20 0 Yanıtla
  • Ömer Baran: Ne ettinde kötüler irbam.etmişsindir bir kötülük görmüşsün kötülük 20 0 Yanıtla
  • Osman Koca: tamamda ne gerek var şimdi bayram günü böyle resimli isimli şeylere. bunların aileleri var canlarını neden sıkıyorsun.gün gelecek sende göremicen bayramları.. 11 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti - Son Dakika
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