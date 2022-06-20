Bebek heyecanı yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızı olacak - Son Dakika
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Bebek heyecanı yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızı olacak

20.06.2022 09:29

İki sene önce meslektaşı Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini evinde geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kız bebeklerinin olacağını duyurdu.

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin geçtiğimiz ay bebek beklediği ortaya çıktı.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Şimdilerde 7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Gupse Özay, bu süreci evinde senaryo yazarak geçiriyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için takipçilerinin sitem ettiği Özay, son paylaşımıyla bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" dedi.

Bebek heyecanı yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızı olacak
Bebek heyecanı yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızı olacak
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Son Dakika Magazin Bebek heyecanı yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızı olacak - Son Dakika


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