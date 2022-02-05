Üye Girişi
Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı! Teoman, 3 kişinin yaralandığı kafeden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı! Teoman, 3 kişinin yaralandığı kafeden yara almadan kurtuldu

05.02.2022 04:51

Beşiktaş Bebek'te lüks bir mekana yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anında mekanda olan ünlü sanatçı Teoman ise aracına binerek hızlıca uzaklaştı.

Beşiktaş Bebek'te lüks bir mekana yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mekanın önünde geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için inceleme başlattı. 3 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı kafede Teoman'ın da olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Lüks mekana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırganların silahından çıkan kurşunlar, çiçek satan 1 kişi ve 2 kafe çalışanı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızlıca kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu

Mekanın olduğu yere güvenlik şeridi çeken polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil araştırması gerçekleştirdi. Olay yerinde çok sayıdaki boş kovan incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birisinin park halindeki lüks bir otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralanan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEOMAN ARACINA BİNMEDEN UZAKLAŞTI

Lüks kafeye silahlı saldırının gerçekleştiği esnada ünlü Sanatçı Teoman'ın da orada olduğu öğrenildi. Daha sonra ortaya çıkan görüntüde sanatçı Teoman'ın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Teoman, Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden yara almadan kurtuldu
YORUMLAR
500

Beşiktaş, Bebek, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı! Teoman, 3 kişinin yaralandığı kafeden yara almadan kurtuldu - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
22:39 DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu: Büyük bir görev ihmali var
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
22:15 Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek
22:03 Konyaspor'un zirve inadı devam ediyor! Müthiş seriyi Giresunspor da bitiremedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 07:47:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı! Teoman, 3 kişinin yaralandığı kafeden yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement