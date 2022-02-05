Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı! Teoman, 3 kişinin yaralandığı kafeden yara almadan kurtuldu

Beşiktaş Bebek'te lüks bir mekana yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mekanın önünde geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için inceleme başlattı. 3 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı kafede Teoman'ın da olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Lüks mekana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırganların silahından çıkan kurşunlar, çiçek satan 1 kişi ve 2 kafe çalışanı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızlıca kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Mekanın olduğu yere güvenlik şeridi çeken polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil araştırması gerçekleştirdi. Olay yerinde çok sayıdaki boş kovan incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birisinin park halindeki lüks bir otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralanan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEOMAN ARACINA BİNMEDEN UZAKLAŞTI

Lüks kafeye silahlı saldırının gerçekleştiği esnada ünlü Sanatçı Teoman'ın da orada olduğu öğrenildi. Daha sonra ortaya çıkan görüntüde sanatçı Teoman'ın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.