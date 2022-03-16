Begüm Birgören'den Kötü Haber - Son Dakika
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Begüm Birgören'den Kötü Haber

16.03.2022 23:04
Begüm Birgören'den Kötü Haber

Ekim 2020'de sade bir nikahla dünyaevine girdiği eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile boşanma kararı aldıkları konuşulan oyuncu Begüm Birgören'den ilk açıklama geldi.

Begüm Birgören, Fashion Week Istanbul Sonbahar 2022 kapsamında Gökay Gündoğdu'nun yeni koleksiyonunu sunduğu davete katıldı. 39 yaşındaki güzel, tarzı ile davetin dikkat çeken isimleri arasındaydı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

İki yıl önce nikah masasına oturduğu Mehmet Cemil ile boşanacağı yönündeki haberleri doğrulayan ünlü oyuncu, "Her evliliğin kendi içinde özel sebepleri oluyor. Çıkan haberler doğru, anlaşmalı olarak boşanıyoruz" dedi.

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Begüm Birgören, Mehmet Cemil, Gündoğdu, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Begüm Birgören'den Kötü Haber - Son Dakika


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