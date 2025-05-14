Bella Hadid, Cannes Film Festivali\'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı

Bella Hadid, 2025 Cannes Film Festivali açılışında yeni sarı saçları ve şık siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. 28 yaşındaki ünlü model, normalde cesur kıyafetleriyle bilinmesine rağmen, bu kez festivalin yeni kurallarına uygun daha kapalı bir seçim yaptı.

"Leave One Day" filminin galasında görünen Hadid, bacaklarını gösteren yırtmaçlı bir elbise giydi. Cannes'ın açık ve abartılı elbiselere yasak getirmesine karşın, Bella yine de elbisesinin altına sütyenini takmayarak kendi stilinden ödün vermedi.

Vücuduna oturan zarif elbisesiyle kırmızı halıda gülümseyerek yürüyen modelin, festival boyunca birçok galaya daha katılması bekleniyor.

Bu yıl Cannes Film Festivali, kıyafet kurallarını sıkılaştırdı. Grand Auditorium Louis Lumière'de düzenlenen gösterimlerde takım elbiseler, smokinler ve klasik uzun elbiseler tercih ediliyor. Festivalin bu kararının, Fransız televizyon kanallarının hassasiyetleriyle ilgili olabileceği düşünülüyor.

Festival aynı zamanda, Trump'ın yabancı filmlere vergi tehdidi gölgesinde gerçekleşiyor. Beyaz Saray henüz kesin bir karar alınmadığını, farklı seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

Cannes Film Festivali, 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'daki Venedik Film Festivali'ne alternatif olarak kurulmuştu ve zamanla sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri haline geldi.

Bu yıl festivalde birçok ünlü isim olacak. Kristen Stewart, Scarlett Johansson ve Harris Dickinson ilk yönetmenlik denemelerini gösterecek. Tom Cruise "Mission: Impossible" serisinin son filmiyle 14 Mayıs'ta kırmızı halıda yürüyecek. Robert De Niro, özel bir ödül alacak ve Quentin Tarantino da festivale katılacak.

Blake Lively ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Justin Baldoni'nin festivale gelmesi beklenmiyor.