"Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" diyen İlyas Salman'dan yeni çıkış: Atatürk ve Sosyalizm kırmızı çizgim - Son Dakika
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"Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" diyen İlyas Salman'dan yeni çıkış: Atatürk ve Sosyalizm kırmızı çizgim

18.06.2022 12:53
"Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" diyen İlyas Salman'dan yeni çıkış: Atatürk ve Sosyalizm kırmızı çizgim

Ünlü oyuncu İlyas Salman, daha önce "Ateistim. Beni yıkamadan gömsünler" açıklaması nedeniyle çok konuşuldu. Yeni bir çıkışta daha bulunan Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalizm" dedi.

Oyuncu İlyas Salman, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Dahaönce "Ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" sözleriyle sansasyon yaratmıştı. Salman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AÇIKLADI

Salman, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşım ile kırmızı çizgilerini açıkladı.

"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNE YETERİNCE SARILAMADIK"

Birçok defa 1 Mayıs mitinglerine katılarak işçi sınıfının yanında duran ve "Atatürk'ün değerlerine yeterince sarılamadık" diyen İlyas Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalistliğim" dedi.

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İlyas Salman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler' diyen İlyas Salman'dan yeni çıkış: Atatürk ve Sosyalizm kırmızı çizgim - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" diyen İlyas Salman'dan yeni çıkış: Atatürk ve Sosyalizm kırmızı çizgim - Son Dakika
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