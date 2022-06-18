"Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" diyen İlyas Salman'dan yeni çıkış: Atatürk ve Sosyalizm kırmızı çizgim

Oyuncu İlyas Salman, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Dahaönce "Ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" sözleriyle sansasyon yaratmıştı. Salman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.
Salman, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşım ile kırmızı çizgilerini açıkladı.
Birçok defa 1 Mayıs mitinglerine katılarak işçi sınıfının yanında duran ve "Atatürk'ün değerlerine yeterince sarılamadık" diyen İlyas Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalistliğim" dedi.
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