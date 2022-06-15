Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatının 30 TL'ye dayanmasının ardından daha önce Seda Sayan'ın evlilik programı Evleneceksen Gel adlı yarışmada yaptığı benzin çıkışıyla tanınan gelin adayı Çiğdem yeniden gündem oldu.
Gelin adayı Çiğdem, 2015 yılında gerçekleştirilen programda kendisine talep olan damat adayının 2 bin 500 TL olan maaşı hakkında, "Bu maaş sanmıyorum ki benim aracımın mazotuna yetsin" demesi nedeniyle çok konuşuldu.
Benzin fiyatlarının 30 TL'ye dayanmasının ardından gelin adayı Çiğdem'in videosu da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Çiğdem hakkında "Kadın geleceği görmüş" gibi yorumlarda bulunuldu.
Son Dakika › Magazin › Benzin zamlarının ardından evlilik programında '2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez' diyen Çiğdem gündem oldu - Son Dakika