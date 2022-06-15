Benzin zamlarının ardından evlilik programında "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez" diyen Çiğdem gündem oldu - Son Dakika
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Benzin zamlarının ardından evlilik programında "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez" diyen Çiğdem gündem oldu

15.06.2022 16:12
Benzin zamlarının ardından evlilik programında "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez" diyen Çiğdem gündem oldu

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının 30 TL'ye yaklaşmasının ardından evlilik programında "2 bin 500 TL, sanmıyorum benim aracımın mazotuna yetsin" diyen gelin adayı Çiğdem yeniden gündem oldu.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatının 30 TL'ye dayanmasının ardından daha önce Seda Sayan'ın evlilik programı Evleneceksen Gel adlı yarışmada yaptığı benzin çıkışıyla tanınan gelin adayı Çiğdem yeniden gündem oldu.

"ARACIMIN MAZOTUNA YETMEZ" DEMİŞTİ

Gelin adayı Çiğdem, 2015 yılında gerçekleştirilen programda kendisine talep olan damat adayının 2 bin 500 TL olan maaşı hakkında, "Bu maaş sanmıyorum ki benim aracımın mazotuna yetsin" demesi nedeniyle çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA YIKILDI

Benzin fiyatlarının 30 TL'ye dayanmasının ardından gelin adayı Çiğdem'in videosu da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Çiğdem hakkında "Kadın geleceği görmüş" gibi yorumlarda bulunuldu.

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Seda Sayan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Benzin zamlarının ardından evlilik programında '2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez' diyen Çiğdem gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzin zamlarının ardından evlilik programında "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez" diyen Çiğdem gündem oldu - Son Dakika
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