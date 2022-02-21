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Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor! - Son Dakika

Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!

21.02.2022 16:37

Fatoş Yelliler'den boşanan Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açmıştı. İbo Show'da "Yine aşık oldum" diyerek yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Sevgilisi Morena Taraku Instagram'ı fotoğraflarıyla büyülüyor.

İhanet haberleriyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, katıldığ İbo Show'da eski eşine gönderme yaparak, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

"YİNE AŞIK OLDUM"

Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma. Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

İDDİALI POZLARI NEFES KESİYOR

Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. Mardini'nin yeni gözdesi Taraku ise pozlarıyla dikkat çekiyor.

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

MORENA TARAKU KİMDİR?

Kosavalı güzel Morena Taraku 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Morena, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuş, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiştir.

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor
Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor
Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor
Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor
Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor
Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor
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Berdan Mardini, İbo Show, Kosova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor! - Son Dakika
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