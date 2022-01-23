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Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı - Son Dakika

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı

23.01.2022 11:55

Oyuncu Beren Saat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik olarak, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" açıklamasından sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Saat, "Halka şiirler okuyup, şarkılara söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün cuma namazını kıldığı camide, isim vermeden Aksu'yu eleştirdi.

"HZ. ADEM EFENDİMİZE KİMSENİN DİLİ UZANAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki çeken şarkı sözüne yönelik, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

"SENİ SEVİYORUZ SEZEN"

Oyuncu Beren Saat Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide 'Recep Tayyip' adlı genç, iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikâyemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen." ifadesini kullandı.

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili'den bir sahneyi hatırlattı
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Son Dakika Magazin Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı - Son Dakika
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