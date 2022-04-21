Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Düğün Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Düğün Tarihi Belli Oldu

21.04.2022 23:32
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Düğün Tarihi Belli Oldu

Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Berk Oktay ve nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çift, düğünün detaylarını ve tarihini de açıkladı.

Düğün hazırlıklarına başladıklarını belirten Berk Oktay, düğünü Eylül ayında yapmayı planladıklarını söyledi. Düğünü Çeşme'de ya da İstanbul'da yapacaklarını söyleyen Oktay, "Salon düğünü olmayacak. Eylül ayında kır düğünü düşünüyoruz. Ancak yer belli değil. Çeşme ya da İstanbul olacak. Sanırım büyük ihtimalle İstanbul olacak." dedi.

BEN EŞİMİN SOYADINI ALMAM

Eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın nikah masasına oturduğu Nicola Anne Peltz'e sevgisini göstermek için soyadını alması ile ilgili yorum yapan Berk Oktay, "Ben böyle bir şey yapmam" dedi. Yıldız Çağrı Atiksoy da nişanlısını destekledi.

YASAK ELMA'DA OLUP OLMAYACAĞIM BELLİ DEĞİL

Yasak Elma'nın 6.sezonon önümüzdeki yel devam edeceğini ancak kendisinin yer alıp almayacağının belli olmadığını belirten Berk Oktay, "Yapımcımızla oturup görüşürüz. Ama şu an net bir şey söz konusu değil. Senaryonun gidişatına göre. Kısmet" dedi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Düğün Tarihi Belli Oldu
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Düğün Tarihi Belli Oldu
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Düğün Tarihi Belli Oldu

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Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, İstanbul, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Düğün Tarihi Belli Oldu - Son Dakika


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