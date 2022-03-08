Bir Daha Kırmızı Elbise Giymeyeceğim! - Son Dakika

Geçirdiği kaza sonrası sahnelere iki ay ara veren şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da hayranlarıyla bir araya geldi. Güzelliği ile büyüleyen Yaşar, sahnede "Tam iki ay oldu, burada sahneye çıkmıştım. Kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı da vardır derler ya, ayağımı kırdım, iki ay oturdum. Ama olsun geçti gitti. Sağlık en güzel şey" ifadelerini kullandı.

Sahneye çıkmadan önce ise basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, sağlık durumun iyi olduğunu söyleyerek, "İyiyim, başladık sahnelere, çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir gece olacak. Yedi hafta aralıksız çıkmadan, ayağa kalkmadan oturdum. Çok zordu takdir edersiniz ki. Ama şimdi iyiyim, düz ayakkabılara geçtim. Artık böyleyiz. Önlemler alındı, hoşuma da gitmedi değil. Yaz da geliyor bol bol beni düz ayakkabılar ve terlikler ile görebilirsiniz. Mecburen birkaç ay böyle giyineceğim" diye konuştu.

"RUTİN BİR ŞEKİLDE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Dizi kapağı kırıldığı için haftalarca sahnelerden uzak kalan Yaşar, "Sahneleri çok özledim gerçekten. Bizim haftalarımızı, günlerimizi menajerime bıraksam dolu dolu geçirmek ister. Ama ben hem kendi sağlığım, aile yaşantım, hem de stüdyo işlerim için çok da iş alamıyorum. Hepsini kabul edemiyoruz. Sağ olsunlar gelen istekler, talepler, için... Ama sevdiğimiz yerler var. Olmaktan mutlu olduğumuz yerler var. Oralara rutin bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Fakat biraz daha ölçüye gideceğim. Prensip gereği öyle gidiyorum zaten, her sahnede olmak istemiyorum açıkçası" dedi.

Bir halı markasının yeni reklam yüzü olan Yaşar, gelen tepkilerin çok güzel olduğunu söylerken, "Çok çok güzel. Ben zaten reklam filminde severek oynamıştım, çok güzel geçmişti. İnsanlar da sağ olsunlar beğendiler. Hem şarkı olsun, hem de reklam filmindeki görüntü olsun, çok güzel yorumlar geri dönüşler aldım. Önemli olan doğru bir işbirliğinde bulunabilmek. Ben zaten arkasında olamadığım hiçbir şeyin ne içerisinde olmak isterim, ne de işbirliğinde olmak isterim. Ben oranın samimiyetine güveniyorsam, sevenlerime tavsiye edebilirim. Benim için güzel bir çalışmaydı. Çok keyif aldım. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Reklam filmindeki şarkısının da çok beğenildiği hatırlatılan Yaşar, "Ben reklamdaki şarkının sözlerini yeniden halı için uyarladım. 'Gel de Sevme'yi, 'Gelde Serme' olarak değiştirdim" dedi.

"TAKDİR HALKIN"

'Bergen'e Saygı Albümü'nde Gülşen'in söylediği 'Sen Affetsen' şarkısı ile ilgili yaptığı yorumu çok konuşulan Yaşar, "Şimdi ben aslında birinin yorumu olarak yorumlamadım onu. Neredeyse 15 sene önce 'Yeşillenirim' albümünde okumuşum, çok eski bir zamandı. Ama dinledim, sesi hala şıkır şıkır, yepyeni geliyor. Yani çok tebrik ediyorum zaman ki yapan arkadaşımızı. Pırıl pırıl geliyor. Sadece ben tartışmaya kapalı dedim. Çünkü 15 sene önce şarkıyı kendimce buldum, yorumladım ve söyledim dedim. Ama diğer arkadaşlar da kendine göre yorumlarlar. Bu böyle bir şeydir, takdir halkın olur. Ben öyle yorumlarım, başkası başka türlü yorumlar" ifadelerini kullandı.

YENİ KLİP MÜJDESİ

Başarılı sanatçı, satış rekorları kıran son albümü 'Gel de Sevme'den bir şarkısına klip çekeceği müjdesi verirken, "Sosyal medyada anket yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, ise "Düşünsem bana hepsini derler. Benim bütün yaptığım albümlerde öyle. Yani 'buna da çek, bu şarkıya da klip çek, bu şarkıyı harcama' derler. O yüzden bir tane şarkıya yaza girerken bir klip çekeceğim. 'İçime Ata Ata' çok yeni çıktı biliyorsunuz. Onun da daha ben tadını çıkaramadım. Ayağım kırıldı, o da o işin nazarı oldu diyelim. Ama yaza girerken albümden bir şarkı döneceğim yani" diye konuştu.