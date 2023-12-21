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Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım - Son Dakika
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Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım

Yıllar önce Adnan Oktar'ın örgütün yer alan ve birlikte fotoğrafı bulunan Acun Ilıcalı, "Annemlerin rahmetli olduğu dönemde manevi olarak kendime yakın görünce görüşmeye başlamıştım. 1-2 sene örgütte yer aldım, saçmalıkları görünce de çıktım" itirafında bulundu.

21.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 11:06
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Kanalı ve futbol kulübü ile adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, Adnan Oktar örgütünde yer almasıyla ilgili konuştu. Oktar'ı en son 35 sene önce gördüğünü söyleyen Ilıcalı, "Annemleri öldüğü dönemdi, manevi olarak kendime yakın bulmuştum" dedi.

"SAÇMALIKLARI GÖRÜNCE ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNDEN AYRILDIM"

Gazeteci Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Adnan Oktar'ın kendisi için "Talebem" demesi ve çıkan fotoğrafı hakkında "Bahsedilen yılda ben 19 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönemdi. Manevi açıdan kendime yakın gördüğüm dostlarımla birlikte belli bir dönem görüşmüşlüğümüz oldu. İçimde bulunduğum ortamı beğenmediğim için çıkmıştım. Bundan tam 35 sene önceydi. Ben 1-2 sene Adnan Hoca'yı görmüştüm. Fotoğrafın çekildiği yer de Anıtkabir'dir. 35 yıldır görmüyorum, alakam da olmadı. Buna ne yapmak lazım ki? Ben yıllardır hiç görmedim, yan yana gelmedim. Saçmalıkları görünce ayrıldım zaten. Bu durumun konuşulmasını çok saçma buluyorum. Dinin ve maneviyatın güzel bir şey olduğu, iyi insan olmanın güzel bir şey olduğu konuşuluyordu. Bu yüzden de ilgimi çekmişti. İyilik, güzellik ve dostluk anlatılıyordu" dedi.

2018 yılında yapılan operasyonla tutuklanan Adnan Oktar, örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
YORUMLAR (1)
  • Afatsum Yatla MIRIDLIY: Haaaa bu sayede zengin oldun. Yanıtla 0 1

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