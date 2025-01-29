Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü - Son Dakika
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Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

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72 yaşındaki Meksikalı aktris Lyn May, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrası adeta başka birine dönüştü. Bir döneme damga vuran ve değişimiyle hayranlarını şaşırtan oyuncunun yüzüne yemeklik yağı enjekte edildiği öğrenildi.

29.01.2025 15:53  Güncelleme: 16:07
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1990'larda Meksika'nın popüler oyuncularından olan Lyn May, güzelliğini koruyabilmek için yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

ARKADAŞININ ETKİSİNDE KALMIŞ

Kendisini kıskanan bir arkadaşının etkisinde kaldığını iddia eden 72 yaşındaki yıldız, ilk dolgu uygulamasını yaptırdığında, yüzüne kozmetik amaçla onaylanmamış bir madde enjekte edildi. Bu işlem; şişlik, apse ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açtı. Lyn, yüzüne dolgu yerine yemeklik yağ, bebek yağı ve su karışımı enjekte edildiğini belirtiyor.

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

YAĞIN BİR KISMI ÇIKARILDI AMA...

İlk başarısız operasyonun ardından Lyn May'in yüzünde ciddi hasarlar oluştu ve düzelmesi için başka cerrahi operasyonlar da geçirmek zorunda kaldı. Başka bir cerrah, enjekte edilen yağın bir kısmını çıkarmayı başarmış olsa da, May'in yüzünün bazı kısımlarında kalıcı izler oluştu.

İşte ünlü ismin eski hali;

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Operasyon, Magazin, Ünlüler, Sağlık, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Çakır:
    Bülent Ersoy, beye dönüşmüş. 80 2 Yanıtla
    jade jordan:
    godoş 0 0
  • ömer tektaş:
    Keşke zeytinyağı kullansaydı 65 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    Bülent abi daha güzel bundan beee. 48 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bende diyorum bu yemek yağı fiyatlari neden artıyor.. 41 3 Yanıtla
  • kanki kanki:
    GULYABANİ OLMUŞ 41 1 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    " Testere 10 " 36 1 Yanıtla
  • Remzi Evirgen:
    Bahçe korkulugu 30 1 Yanıtla
  • Okan Rollas:
    Bülent hanımın muadili?? 25 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Yağdanlık gibi olmuş 24 1 Yanıtla
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