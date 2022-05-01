Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareyi paylaştı - Son Dakika
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Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareyi paylaştı

01.05.2022 17:17
Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareyi paylaştı

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam sürpriz bir nikah kıyarak magazin gündemine oturdu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikaha çiftin en yakınları katıldı. Gelin ve damattan henüz fotoğraf yok ama Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz, nikahtan kendi fotoğraflarını paylaştı.

Magazin basını, Hadise ve Mehmet Dinçerler'i nerede görse "Düğün ne zaman?" sorusunu yöneltiyordu. Bu sorulara kaçamak cevaplar veren aşıklar, dün akşam büyük bir sürprize imza attı. Ünlü çift, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikahla dünyaevine girdi.

Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareyi paylaştı

GÖRÜMCE, GELİN ÇİÇEĞİYLE POZ VERDİ

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, düğüne katılanlardan görüntü alınmamaları talep edildi. Nikah anına ait tek bir kare bile henüz ortaya çıkmadı ama davetlilerden fotoğraflar gelmeye başladı. İlk olarak Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'ndan paylaşım yaptı. Tuğba Dinçerler'in gelin çiçeği ile verdiği poz dikkat çekti.

Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında giydiği elbiseyi paylaştı

BİRKAÇ KARE DE BALDIZDAN GELDİ

Bu özel güne ait birkaç kare de Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz'den geldi. Açıkgöz, nikahta giydiği elbise ile ayna karşısında verdiği pozu paylaştı. Birkaç selfie'ye de hesabında yer veren Açıkgöz, nikah anından herhangi bir paylaşım yapmadı.

İşte Derya Açıkgöz'ün fotoğrafları;

Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında giydiği elbiseyi paylaştı
Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında giydiği elbiseyi paylaştı
Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında giydiği elbiseyi paylaştı
Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında giydiği elbiseyi paylaştı
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Son Dakika Magazin Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareyi paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir fotoğraf da baldızdan! Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareyi paylaştı - Son Dakika
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