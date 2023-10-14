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Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı - Son Dakika

Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı

Son Güncelleme: 14.10.2023 08:38

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından dolayı mal varlıklarına el konulan Dilan Polat'ın merkezinin ardından Engin Polat'ın merkezi gece 2. kez kurşunlandı.

Haklarında iddialardan dolayı gündemden düşmeyen ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin merkezlerine peş peşe silahlı saldırı düzenlendi. Dilan Polat'ın merkezinin ardından Engin Polat'a ait Ataşehir'deki merkezi çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Engin Polat'ın merkezine gece yarısı bir kez daha silahlı saldırı düzenlendi.

"YETKİLİLERDEN KONUYA AÇIKLIK GETİRMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Gece saat 03.00'da kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez merkezi kurşunlanan Engin Polat, yaşananlara isyan etti. Instagram hesabından mekanına isabet eden kurşunları gösteren Polat, "Gece saat 3'te uykumdan bu video ile uyandırıldım. Bu hafta yaşadığımız 3. silahlı saldırı. Yetkililerden acil olarak bu konuya açıklık getirmesini rica ediyorum. Bu kurşunlar sadece bize değil. Büyümekte olan her işletmelere" diyerek Türk Polis Teşkilatı'nı etiketledi.

Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı

"BU NASIL BİR NAMUSSUZLUK?"

Saldırıların arkasındaki isimleri hedef alan Engin Polat, "Sıkanlar değil arkasındakileri bulmak lazım. Bana yapılsa anlarım bu nasıl bir namussuzluktur ki 450 kişinin çalıştığı kurumuma bir haftada yapılan 3. saldırı" dedi.

Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı

DİLAN POLAT'IN MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI

Engin Polat'a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat' ait güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti. Merkezdeki bazı camlar kırılmış ve kırılan camlar siyah bir kaplamayla kapatılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı
Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı
Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı

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Son Dakika Magazin Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı - Son Dakika
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