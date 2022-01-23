Bir süredir küs olan Şener Şen ile İlyas Salman barıştı

Bir süredir konuşmayan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman'ın küslüğü bitti. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, sonlandırdı.

Şener Şen, İlyas Salman'ın evine gitti. Selfie yaptığı fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı. Salman'ın fotoğrafına kısa sürede yorum yağdı. Küs oldukları dönem Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı iddia edilmişti.