"Bir Zamanlar Çukurova", "Yer Gök Aşk", "Sevda Kuşun Kanadında" ve "Deli Gönül" gibi projelerden tanıdığımız Murat Ünalmış, koronavirüse yakalandı. 40 yaşındaki Ünalmış, üzücü haberi Twitter hesabından duyurdu.

"ÇOK HIZLI YAYILAN BİR VARYANT..."

"İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı." diyen ünlü oyuncu, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİYE GİDİYOR"

Ardından son sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmeyen Murat Ünalmış, "Sevgili dostlar; sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır.

Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır.

Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir.Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür.

Murat Ünalmış son olarak Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide rol aldı.