Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak? Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 133. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir? Bir Zamanlar Çukurova 133. Fragmanı nasıl izlenir! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BIR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

BIR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

BIR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ