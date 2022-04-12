Bircan Bali'den Şok Eden Özel Hayat İtirafı - Son Dakika
Üye Girişi

Bircan Bali'den Şok Eden Özel Hayat İtirafı

12.04.2022 13:10
Bircan Bali'den Şok Eden Özel Hayat İtirafı

Sunucu Bircan Bali, Mart 2021'de Ömer Gezen'den boşandığını açıklamıştı. City's Nişantaşı çıkışı görüntülenen Bali, özel hayatıyla ilgili şok eden bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, geçtiğimiz yıl iş insanı Ömer Gezen'den boşanmıştı.

Önceki gün Alişan'la boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Bircan Bali, özel hayatı hakkında konuştu.

Ünlü sunucu, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını duyurmuştu. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in, ayrılıktan kısa süre sonra barıştığı ortaya çıktı.

"BİZİM NİKAHIMIZ DÜŞMEMİŞ"

Bali, "Eşim avukat. Anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikahımız düşmemiş. Boşanmadık ama bir nikah tazeleme yapacağız herhalde. Olursa da yazın olacak" sözleriyle şaşırttı.

"EVLİ GİTTİM, BEKAR GELDİM"

Bircan Bali, sunuculuğunu yaptığı olduğu magazin programında, Ömer Gezen ile boşandığını duyurmuştu. Bali, "Evli gittim, bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti" demişti.

34 yaşındaki güzel, boşanma sebebini ise başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak açıklamıştı.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve nereli; Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Bircan Bali, 33 yaşındadır. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapmaktadır.

Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Çift, 2018 yılında boşanmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

BİRCAN BALİ EŞİ KİM?

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Saygı Karen adını verdiği çocuğu dünyaya geldi.

Çift, 25 Mart 2021'de sürpriz bir şekilde boşandı. Bircan Bali ve Ömer Gezen 2022 yılı itibarıyla ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurdu.

YORUMLAR
500
Gören dönüp bir daha bakıyor! Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle dikkat çekiyor Gören dönüp bir daha bakıyor! Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle dikkat çekiyor 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'a beraat 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'a beraat

Bircan Bali, Nişantaşı, Evlilik, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bircan Bali'den Şok Eden Özel Hayat İtirafı - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bircan Bali'den Şok Eden Özel Hayat İtirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement