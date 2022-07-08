Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı - Son Dakika
Üye Girişi

Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı

08.07.2022 15:10
Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı

Uzun zamandır bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, bu kez şansını şarkıcılıkta denemeye karar verdi. "Şşşttt" isimli ilk şarkısıyla gündem olan Boluğu Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıktı. Boluğur'un sahne halleri ise Yıldız Tilbe dahi herkesi şaşkına çevirdi.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle yıldızı parlayan Merve Boluğur, uzun süredir bir projede yer almıyor. Oyunculuk yapmayan Boluğur, sektör değiştirerek şarkıcılığa soyundu.

SAHNEYE DAVET ETTİ

Boluğur'un geçtiğimiz ay çıkardığı ilk single'ı 'şşşşşştttt' ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün akşam Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, ünlü oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenince Boluğur'u sahneye davet etti.

HERKES ŞOKE OLDU

Yıldız Tilbe'nin nazik hareketine karşılık " Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı filan söyleyemem" diyen Boluğu şarkıyı playback okudu. Şarkı söylerken izleyiciden istediği karşılığı göremeyen Boluğur, hareketleriyle Tilbe'yi dahi şaşırttı.

YORUMLAR
500

Merve Boluğur, Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Biri Merve'yi durdursun! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı, herkes kulaklarını tıkadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement