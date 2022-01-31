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Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti - Son Dakika

Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti

31.01.2022 14:53

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında bir döneme damgasını vuran yarışmacı Kübra Ece'nin 4. kattan atlayıp intihar ederek hayatına son verdiği öğrenildi.

Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla sosyal medyada adını duyuran ve büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Kübra Ece, 4. kattaki evinin camından kendini bırakarak intihar etti. Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla doğruladı.

"İNANMAK İSTEMEDİK"

Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti

NİŞANLISINI BAŞKA BİR KADINLA YAKALADIĞI İDDİA EDİLDİ

Magazinburada adlı sayfada yer alan iddiaya göre, Kübra Ece'nin intihar nedeninin, nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması olduğu öne sürüldü.

Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti

SON PAYLAŞIMINI 7 GÜN ÖNCE YAPMIŞ

7 gün önce bir video paylaşan fenomen yarışmacının intihar ettiğini öğrenen hayranları sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdiler.

Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti

"ÇOK RENKLİ BİR KARAKTERİM"

Kübra Ece, yarışmada kendini, "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım" sözleriyle anlatmıştı.

Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
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Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bizim Köyün Kızları programının genç yarışmacısı Kübra Ece intihar etti - Son Dakika
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