Bizim Köyün Kızları Yarışmacısı Kübra Ece'nin Ölümü Sonrası Şok İddia!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen 29 yaşındaki Kübra Ece'nin yaşamına son verdiği iddia edildi.

Magazinburada'nın haberine göre; sosyal medyada, Ece'nin geçtiğimiz yıl nişanlısı tarafından aldatıldığı ve bunalıma girdiği öne sürüldü.

SEVENLERİ ŞOKTA

Ece'nin intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Kübra Ece'nin ölüm haberini sosyal medyada duyanlar "İntihar olduğuna inanmıyorum" yorumlarında bulundu.

"İNANMAK İSTEMEDİM"

Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla da doğruladı. Durkaya "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kübra Ece, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında kendinden şu sözlerle bahsetmişti:

"29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla"