Blue Grubu Solisti THY uçağında yolcuyla tartıştı - Son Dakika
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Blue Grubu Solisti THY uçağında yolcuyla tartıştı

09.07.2023 16:06

Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Tartışmaya diğer grup üyeleri de katıldı. İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu.

İngiliz Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon- İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Tartışmaya Blue grubunun diğer üyeleri de katıldı. Başka bir yolcunun şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı polisi tartışma yaşayan grup üylerini ve yolcuların ifadesini aldı.

AYAKLARINI ÖNÜNDEKİ KOLTUĞA DAYADI

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İngiliz Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında ayaklarını önündeki koltuğa dayaması üzerine bir yolcu duruma tepki gösterdi. Ryan yolcuyla tartıştı. Tartışmaya Blue Grubunun diğer üyeleri de katıldı. Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı. Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Ryan, doktor talep etti. İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikayetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı.

Blue grubunun solisti Lee Ryan THY uçağında olay çıkardı

DAHA ÖNCE DE OLAY ÇIKARMIŞTI

Olay sonrası yolcular karakola götürüldü ve ifade verildikten sonra serbest bırakıldılar. Lee Ryan daha önce de British Airways uçuşunda sorun yaşamıştı. Kendisine alkol servisi yapmayı reddeden kabin ekibine kötü davrandığı iddia edilen Ryan, London City Havalimanı'nda tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Blue grubunun solisti Lee Ryan THY uçağında olay çıkardı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Magazin Blue Grubu Solisti THY uçağında yolcuyla tartıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Blue Grubu Solisti THY uçağında yolcuyla tartıştı - Son Dakika
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