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Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor - Son Dakika

Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor

28.01.2022 00:57
Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor

Bodrum, usta oyuncu Fatma Girik'e son veda için hazırlanıyor.

Bodrum, usta oyuncu Fatma Girik'e son veda için hazırlanıyor.

Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum'da, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Türk sinemasının mavi gözlü sultanı, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 79 yaşında hayata veda eden Girik için bugün İstanbul'da bir dizi tören düzenlendi. Usta sanatçı için ilk tören, 1989 ile 1994 yılları arasında belediye başkanlığını yürüttüğü Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreninin ardından, Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Girik'in naaşı, defnedilmek üzere Bodrum'a getirildi.

Vasiyeti yerine getiriliyor

Usta oyuncunun vasiyeti, uzun süredir yaşadığı Bodrum'un Torba ilçesinde, 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmekti. Vasiyeti üzerine, 28 Ocak Cuma günü, Bodrum Merkez Adliye Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Torba Mezarlığı'na defnedilecek.

Fatma Girik'in vefat haberinin ardından Bodrum, günlerdir usta oyuncuya vedaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Torba Mahallesi sakinleri uzun yıllardır komşuluk yaptıkları Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, belediye ekipleri mezarlık ve çevresindeki işlemlerini tamamladı.

Ailenin isteği çelenk yerine sokak hayvanlarına mama

Cenaze programının detaylarına ilişkin açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, aile üyelerinin törene çelenk, çiçek gönderilmesi yerine Bodrum hayvan bakımevleri ve sokak hayvanları için mama gönderilmesini rica ettiğini açıkladı.

Usta oyuncunun vefatına ilişkin duygu ve düşüncelerini de paylaşan Aras, "Sadece sanat dünyasının değil; aynı zamanda siyaset dünyasının da önemli isimlerindendi Fatma Girik. Bodrumluların komşusu, önemli bir değeriydi. Bugün evi sessizliğe büründü; komşuları, hepimiz çok üzgünüz. Ona layık bir veda töreni hazırlayacağız, çok sevdiği eşi Memduh Ün'ün yanında huzur ve rahmetle yatması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA

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Fatma Girik, Memduh Ün, Yeşilçam, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor - Son Dakika Magazin


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