Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası tatil yaptığı Bodrum'da sosyetik güzel Şeyma Subaşı ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.
Başarılı futbolcu, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ten döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ünlü futbolcu, yakın arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.
İddiaya göre burada Şeyma Subaşı ile karşılaşan Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbete daldı. Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan Yılmaz ve Subaşı gece sonunda, başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Son Dakika › Magazin › Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)