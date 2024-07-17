Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi - Son Dakika
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Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz ve sosyetik güzel Şeyma Subaşı'nın birlikteliği gündem oldu. Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'ndan dönüşünün ardından Bodrum'a gelerek sezonun yorgunluğunu attı. İddiaya göre, Yılmaz burada Subaşı ile karşılaştı ve ikili derin sohbetlere daldı. Gece ilerledikçe samimiyetleri artan ikili, başka bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

17.07.2024 09:48
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Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası tatil yaptığı Bodrum'da sosyetik güzel Şeyma Subaşı ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.

TATİL İÇİN BODRUM'A GİTTİ

Başarılı futbolcu, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ten döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ünlü futbolcu, yakın arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi

ŞEYMA SUBAŞI İLE SABAHA KADAR EĞLENDİ

İddiaya göre burada Şeyma Subaşı ile karşılaşan Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbete daldı. Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan Yılmaz ve Subaşı gece sonunda, başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Doğukan Polat: milli gururumuz seyma. hep tetikte hep av da nerde bir zengin var hemen orda. para avcisi. 70 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: sabahin ilk isiklarindan sonrasi yokmu 39 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Bu kadının asli işide bu ellam. 27 0 Yanıtla
  • Sercan Polat: Atalarımız ne demıs dunya yıldızı olacagına fındık kadar olsun yeter 22 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Şeyma’nın şeysi züğürtün çenesini yorar. Alışkanlık yaptı ne yapsın Şeyma’cık. :) 22 0 Yanıtla
  • Osman Koca: ben erken uyuom.sabahın ilk ışığını fabrikada görüorm:) 11 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Bu haberimi istiyenin bir yüzü kara vermeyenin iki yüzü 7 2 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Sabahın ilk ışıklarından sonra da mutlu son :) 8 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: ya Alper sana yakışan la beraber yürü sonunda hayırla bitsin koçum bı işler adamı bozar 8 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Subaşı evvelden kimin şeydeydi:)) 0 0 Yanıtla
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