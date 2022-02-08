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Bomba iddia: Tuğba Özerk, hesabı üzerinden Tosuncuk'un paralarını aklıyor - Son Dakika

Bomba iddia: Tuğba Özerk, hesabı üzerinden Tosuncuk'un paralarını aklıyor

08.02.2022 11:50
Bomba iddia: Tuğba Özerk, hesabı üzerinden Tosuncuk'un paralarını aklıyor

Şarkıcı Tuğba Özerk'in Çiftlik Bank oyun sitesiyle binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını kendi şirketi üzerinden akladığı iddia edildi. Gelen şikayet üzerine inceleme başlatan ekipler, şarkıcının para transferlerini şüpheli bulunca soruşturma başlattı. Özerk'in avukatı ise yaptığı basın açıklamasında iddiayı kesin bir dille yalanlayarak söz konusu kişi ve kurumlara dava açacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz ay sahnedeki hareketlerinden dolayı eleştirilen ve sonrasında yaptığı açıklamada sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen şarkıcı Tuğba Özerk, bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi.

TUĞBA ÖZERK, PARA AKLIYOR İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

PARA TRANSFERLERİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

TUĞBA ÖZERK'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Tuğba Özerk, para aklama iddiasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Şarkıcının avukatının hazırladığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir. Zira müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e bu şekilde iftira atarak kişilik haklarını zedeleyen kişi ve kurumlar hakkında bütün yasal yollara başvuracağız" denildi.

Bomba iddia: Tuğba Özerk, hesabı üzerinden Tosuncuk'un paralarını aklıyor
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Son Dakika Magazin Bomba iddia: Tuğba Özerk, hesabı üzerinden Tosuncuk'un paralarını aklıyor - Son Dakika Magazin


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