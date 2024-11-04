Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor - Son Dakika
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Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor

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Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen ve ''Kumarda 10-15 ev kaybettim'' diyen Serdar Ortaç, elinde kalan son evini de satıyor. Ünlü sanatçının Sarıyer'de oturduğu 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evine istediği fiyat ise dudak uçuklattı.

04.11.2024 15:52  Güncelleme: 16:06
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Uzun yıllardır kumara olan düşkünlüğüyle anılan ve bu yüzden servet kaybeden Serdar Ortaç, son olarak 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı.

BİR ZAMANLAR GÖKDELENİ VARDI

"Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç, "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim, rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" demişti.

Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç, borçlarının da halen olduğunu söylemişti. Borçlarını ödeyemeyen Ortaç son mülkünü de iddialara göre satışa çıkardı. Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü şarkıcı, evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre Ortaç, Caddebostan'a taşınma kararı aldı.

Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

BOĞAZ MANZARALI SÜPER LÜKS EV

İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı ev merak konusu oldu. Serdar Ortaç'ın lüks evi zaman zaman gündeme geliyordu.

Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor

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Son Dakika Magazin Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • rıdvan öztürk:
    Giden gidiyor.. içki kumar kadın.. ve yitip giden hayatlar.. İnsanca yaşamak ve mutlu olmanın yolu Allah ın takdir ettiği hayatı onun kurallarına göre yaşamaktan geçiyo.. Umarım hayırlara vesile olur kendisi için.. 34 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    kumarda kaybedene üzülmem, sadece ziyan olan hayatına üzülürüm. 25 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    KUMARDA HERZAMAN KASA KAZANIR AHHHH SERDARCIM 15 3 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Demek ki neymiş İÇKİDEN,KUMARDAN,KADINDAN UZAK DURACAKSIN…! 13 2 Yanıtla
  • Orhan Özdemir:
    Bu evi yanında çalışanlara bırakacaktı öyle Duymuştuk borç batağı insana her seyi kaybettiriyor Allah yardımcısı olsun 13 1 Yanıtla
  • Önal Çiftçi:
    Demek ki ask’ta kazanacak! 6 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Vayyy Para ya bakk yaşadın bee serdar ağabey 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    verende o alanda odur ondan gelip ona gideceğiz kimse bir şey götürmeyecek o halde Madem hepimiz öleceğiz günün birinde neden bu yas bu kahır bu elem Hayat demek ölümü beklemek demek gidene de kalana da selam olsun 4 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Serdar abey sen bana bu evi ver ben sana biner biner öderim okey mi abi ? 1 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İstanbul da Beykoz Sarıyer hattı muazzam değerlendi parası olan Beykozda 100 200 300 m2 hisseli yer arsa ev satın alsın parasını 5 e 6 ya katlar imar geliyor beykoza konutlar 40 50 milyon TL bandında olacak 0 2 Yanıtla
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