Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı - Son Dakika
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Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı

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Tahliye edildikten sonra eski hayatına kaldığı yerden devam eden ve art arda paylaşımlarda bulunan Dilan Polat, son olarak eşi Engin Polat'la kamera karşısına geçip 'Cıstak Cıstak' oynadı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi.

06.11.2024 17:27
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

'CISTAK CISTAK' OYNADILAR

Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla dönmeye başladı. Son olarak boşanacakları öne sürülen eşini Engin Polat'ı da yanına alarak kamera karşısına geçen Dilan Polat, 'Cıstak Cıstak' oynadı.

Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti \'Cıstak Cıstak\' oynadı

Engin Polat, Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Turan:
    Bize ne bunlardan dakka başı bunları haber yapmayın 21 1 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    Türkiye deki adalet sistemi ne hale geldi devleti dolandır SONRA SERBEST KAL ???????????? 16 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İğrenç gereksiz 17 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Ya şu rezilleri çıkarıp çıkarıp durmayın.Neyini haber yapıyosunuz bunların. 14 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bunlar hani geberiyordu cezaevinde ne oldu 8 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    İnsan oğlu bozulduğu daha cıvata tutmaz , yüz kere yapmayacağım desede şöhret öyle iğrenç bir şey ki kendini avukat subuk şeyler yapmak zorunda hissediyor, yazık ,acımak lazım hallerine 7 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ne kadar itici ve gereksiz insanlar birinin elinde kalacaklar ama bakalım ne zaman 6 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Dilan'a cistak yapmak isterdim. 6 0 Yanıtla
  • Alpi:
    Fuzuli insanlar 4 0 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Türkiye yüzyılının figürleri, helal olsun bu ikiliye. Durmak yok geyiğe devam meeeee 2 1 Yanıtla
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