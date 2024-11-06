Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla dönmeye başladı. Son olarak boşanacakları öne sürülen eşini Engin Polat'ı da yanına alarak kamera karşısına geçen Dilan Polat, 'Cıstak Cıstak' oynadı.
Son Dakika › Magazin › Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı - Son Dakika
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