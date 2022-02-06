Boşanacakları Konuşulmuştu! Doğum Gününde Ortaya Çıkan Gerçek

Buse Varol ve Alişan kızları Eliz'in doğum gününü kutladı. Alişan kızının doğum gününü kutlarken paylaşımlarda eşi Buse Varol yoktu. Buse Varol da çeşitli pozlar paylaştı ancak onun paylaşımlarında da Alişan pek görünmüyordu.

Alişan son paylaşımlarında koronvirüsten vefat eden kardeşinin çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta olmaması gündem oldu.

İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

Alişan ile Buse Varol birbirini son paylaşımlarını da beğenmemeri dikkat çekti.

Alişan ve Buse Varol'un fotoğraflarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Eşi neden resimde yok", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok" yazdı. Buse Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar gelirken ağırlıklı olarak "Alişan nerede?" yorumları bulunuyordu.

İkilinin daha önce de ayrılacakları konuşulmuş ancak Alişan bu iddiaları yalanlamıştı.