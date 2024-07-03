Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Geniş Video İzle

10 yıllık evliliğini bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız sessizliğini bozdu. Boşanma kararını kendisinin almadığını söyleyen Ayyıldız, ''Üslubu son derece kırıcıydı, her şey 5 ay içinde oldu. Her şey yeterince çirkin'' dedi.

03.07.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güldür Güldür Show'daki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirdi. Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. Günlerdir sessizliğini koruyan Sinem Ayyıldız, boşanmanın perde arkasını anlattı.

"BEN ÇABALADIM AMA ÜSLUBU ÇOK KIRICIYDI"

Boşandıktan sonra Nokta Gazetesi'ne konuşan Sinem Ayyıldız, "Boşamayı ben istemedim, çabaladım ama üslubu çok kırıcı ve netti. Her şey 5 ay içinde oldu ve her şey yeterince çirkin" dedi. Ayyıldız, Instagram'da takipçilerinden gelen yorumları yanıtladı. Ayyıldız, şarkıcı Nez'e gönderme yapan takipçisinin "Erkeklerin boşanma sonrası tercih ettikleri kadınlar neden bu kadar kalitesiz oluyor bilen söylesin" yorumuna "Çözen bana da söylesin" cevabını verdi. Ayyıldız, kendisine destek vererek "Hiç üzülmeyin değerinizi zamanı gelince anlayacak" takipçisine "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" dedi.

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

NE OLDU?

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2 hafta önce Instagram hesabından yaptığı açıklamada Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerini 10 Haziran'da anlaşmalı olarak bitirdiklerini açıklamıştı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren Atilla, önceki gün şarkıcı Nez ile ilişkisini ilan ederek sarmaş dolaş pozlar verdi.

Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan ikiliden Nez, "Onur kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce de evleri ayırmış. Kimsenin yuvasını yıkmadım" derken Atilla da "Nez'le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs'ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı. Bu bir süreçti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak gibi bir hayalde ya da planda olan biri değilim" dedi.

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Rüştü Onur Atilla ve Nez
Boşanır boşanmaz Nez\'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla\'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Ozkaya: bence bu adamı izlemeyelim izlettirmeyelim.. 13 5 Yanıtla
    Oğuz Özen: Kesinlikle katılıyorum size,inanırmış buz bunun programını güldür güldür izlemiyorum, bana hitap etmiyor maalesef, ayrıca Ali Sunal ve bu arkadaşı da sanatçı olarak sevmiyorum. 0 0
  • MUHAMMED EBZAL: Golddigger vakası ama yapacak birşey yok kadon para yokken erkek para çokken demişler 6 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Nezin bakışları beni korkuttu Rüştü geçmiş olsun sana aslan parçası 3 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen: Öyle görünüyor ki, bu arkadaş daha boşanmadan şarkıcı hanım ile, zaten takipleşiyormuş. Bu durum son derece ahlak dışı, ve kabul edilemez, zaten izlemediğim programınıda ve diğer rol aldığı filimleride izlemeyeceğim. 0 0 Yanıtla
  • murat özdemir: Kör ölünce badem gözlü olurmuş eski yengemiz 0 0 Yanıtla

17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 18:07:27. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement