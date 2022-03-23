Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar - Son Dakika
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Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar

23.03.2022 11:02
Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar

Dokuz yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma sonrası ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'ın boşanma sonrası şok eden detaylarını yazdı.

İşte Mehmet Üstündağ'ın dikkat çeken Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel hamdi alkanyazısı: Alkan'ın, boşandığı eşine 17 yıllık bir otomobil vermesi tartışmalara neden olurken, gerçeğin çok da öyle olmadığını öğrendim.

Hamdi Alkan ve Selen Gürgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü tek celsede bitirmişti. 'Anlaşmalı' olarak boşanan çiftin, bir mal protokolü imzaladığı belirtilmiş, birbirlerinden nafaka ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmadıkları söylenmişti.İddialara göre Hamdi Alkan, mal protokolü gereği eski eşine New York'taki dairesini ve bir adet "lüks" otomobil vermişti.

Önceki gün köşe komşum Orkun Ün'ün haberiyle öğrendik ki, "lüks" otomobil olarak adı geçen araç, 2005 model bir Peugot 206'ymış! "Değeri yaklaşık 90 bin lira olan bu otomobilin neresi lüks" diye soruyordu Orkun haklı olarak.

Hamdi Alkan, bugün Türkiye'nin sayılı aktör ve yönetmenlerinden. Orkun, yazısına "biraz ayıp olmamış mı" diye devam edince merak edip araştırdım ve gerçeğin pek de öyle olmadığını öğrendim!

1 MİLYON LİRA NAKİT VE BİR YILLIK KİRA BEDELİ

Meğer çift, boşanma davası açmadan önce "mahsuplaşmış" zaten! Hamdi Alkan, 8 yıllık eşine haberde bahsi geçilen ev ve arabanın dışında 1 milyon lira nakit para da vermiş.

Etiler'de yeni bir eve taşınmasına yardım ettiği Görgüzel'in bir yıllık kirasını da peşin ödemiş. Üstelik, ortak evlerindeki istediği tüm eşyayı alabileceğini söyleyince güzel şarkıcı, çatal-bıçak dahil evdeki eşyaları kolileyip kendi evine taşıtmış.

Geçen günlerde Görgüzel, sosyal medya hesabından taşınma anına dair bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafta da görülüyor, ünlü şarkıcı, ortak yaşanan evde pek fazla eşya bırakmamış!

Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar
Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar
Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar
Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar

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Selen Görgüzel Alkan, Mehmet Üstündağ, Hamdi Alkan, Otomobil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanma Sonrası Şok Eden Detaylar - Son Dakika


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