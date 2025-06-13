Brad Pitt: Hatalarımla yüzleşiyorum

Angelina Jolie ile boşanması resmiyet kazanan Brad Pitt, çocuklarıyla olan kopuk ilişkisi sürerken iç hesaplaşma yaşıyor. Hollywood yıldızı Brad Pitt, Angelina Jolie ile 2016 yılında başlayan ve geçtiğimiz Aralık'ta resmen sonuçlanan boşanmanın ardından ilk kez açık açık konuştu. Altı çocuk babası olan Pitt, özellikle çocuklarıyla arasındaki mesafenin giderek arttığı bu dönemde geçmişte yaptığı hataları sorguluyor.

Çift, 2014 yılında evlenmiş, Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne'in ebeveyni olmuştu. Jolie, 2016'da özel bir uçak seyahati sonrası Pitt'i kendisine ve çocuklara yönelik şiddetle suçlayarak boşanma davası açmıştı. Olay o dönem dünya gündemini sarsmıştı. Boşanma süreci yasal olarak sona erse de, aile içi bağlar tam anlamıyla kopmuş görünüyor. Bazı çocukların Pitt'in soyadını terk ettiği iddiaları gündeme gelirken, ünlü aktör iki çocuğuyla ilişkisini "onarılmaz" olarak nitelendiriyor.

"HER HATADAN BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Pitt, Meksiko City'de düzenlenen Formula 1 galasında Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hangi hata olursa olsun, ondan bir şey öğrenir ve yolunuza devam edersiniz. Bu sizi bir sonraki başarıya götürür." Oscar ödüllü oyuncu şöyle devam etti: 'Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz.' Aile kavramının kendisi için hâlâ büyük önem taşıdığını vurgulayan Pitt'in açıklamaları, hem hayranları hem de Hollywood çevrelerinde yankı uyandırdı.