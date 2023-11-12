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Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı - Son Dakika

Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı

Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı
12.11.2023 09:21  - Güncelleme: 09:33

Brezilyalı televizyon yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için bıçak altına yattı. Ünlü isim ameliyat sırasında oluşan komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetti.

Brezilyalı ünlü yıldız Luana Andrade Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı. 29 yaşındaki Brezilyalı isim, ameliyat sırasında oluşan komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetti.

AMELİYAT SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu hafta başında dizlerindeki yağları aldırmak için Sao Paola'daki Sao Luiz Hastanesi'nde ameliyata giren Luana Andrade'nin, ameliyat sırasında nefes alma güçlüğü çektiği ve kalp krizi geçirdiği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Andrade'nin kriz geçirmesi üzerine ameliyata hemen son verildiği ancak kanın damar yolunu tıkaması nedeniyle genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KABUSUNU YAŞIYORUM"

Modellik de yapan ve kendi giyim markası bulunan Andrade'nin erkek arkadaşı João Haddad, Instagram mesajında "Hayatımın en büyük kabusunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı
Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı
Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı
Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı

Kalp Krizi, Ameliyat, Brezilya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilyalı TV yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı - Son Dakika
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