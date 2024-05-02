Britney Spears ve Sam Asghari, 14 Aylık Evliliklerini Sonlandırmak İçin Anlaşmaya Vardı - Son Dakika
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Britney Spears ve Sam Asghari, 14 Aylık Evliliklerini Sonlandırmak İçin Anlaşmaya Vardı

Pop yıldızı Britney Spears ve İran kökenli Amerikalı model Sam Asghari, 14 aylık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldılar. Çift, evlilik sözleşmelerine uygun şekilde ayrılıyorlar ancak boşanma şartlarına dair detaylar henüz netleşmedi. Asghari, boşanma dilekçesinde 'uzlaşılamaz farklılıklar' nedeniyle ayrıldıklarını belirtti. Aldatma iddialarının ardından Asghari, ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

02.05.2024 11:55  Güncelleme: 12:25
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Pop yıldızı Britney Spears ve İran kökenli Amerikalı model ve oyuncu Sam Asghari, 14 aylık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldı. Çift, 2022'nin Haziran ayında evlenmişti. TMZ'ye göre, Spears ve Asghari, evlilik sözleşmelerine uygun şekilde ayrılıyorlar; ancak boşanma şartlarına dair detaylar henüz netleşmedi. İddialar arasında, Spears'ın Asghari'nin kirasını ödediği yer alıyor.

Sam Asghari, boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıklarını belirtti ve medyadan saygılı ve düşünceli olmalarını istediğini dile getirdi. Asghari'nin yakın çevresine, Spears'ın kendisine fiziksel olarak saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söylediği iddia ediliyor. 7 yıl boyunca Spears ile birlikte olan Asghari, daha önce arkadaşlarına şarkıcının saldırgan tutumundan şikayetçi olduğunu belirtmiş.

Aldatma iddialarının ortaya çıkmasının ardından Asghari, ayrılmak için mahkemeye başvurdu. Spears'a yakın bir kaynak, şarkıcının tüm aldatma iddialarını reddettiğini ve çok kırılgan bir durumda olduğunu belirtti. Kaynağa göre, Spears'ın çocuklarının Hawaii'ye taşınmasının ardından yaşananlar, onun için zorlayıcı oldu ve bu boşanma son şeydi.

Geçen yıl Ağustos ayında Asghari, ilişkilerinin sona ermesi hakkında, "7 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben kendi yollarımızda devam etmeye karar verdik. Birbirimize daima sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum," şeklinde açıklama yapmıştı.

Britney Spears ve Sam Asghari, 14 Aylık evliliklerini sonlandırmak için anlaşmaya vardı
Britney Spears ve Sam Asghari, 14 Aylık evliliklerini sonlandırmak için anlaşmaya vardı

Britney Spears, İran, Ünlüler, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Britney Spears ve Sam Asghari, 14 Aylık Evliliklerini Sonlandırmak İçin Anlaşmaya Vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Britney Spears ve Sam Asghari, 14 Aylık Evliliklerini Sonlandırmak İçin Anlaşmaya Vardı - Son Dakika
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