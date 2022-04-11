Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU! - Son Dakika
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Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!

11.04.2022 12:43
Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi ama ne evlenmek! Brooklyn Beckham gelinin babasının Florida'daki 103 milyon dolarlık (79 milyon sterlin) çiftliğinde yemin ettikten sonra soyadını da değiştirdi. Bu karar haliyle Victoria Beckham'ı rahatsız etti!

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, 3,5 milyon dolarlık bir düğünle evlendi.

Babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile şaşalı bir düğünle evlenen Beckham düğünden nihayet fotoğraf paylaştı.

Düğünün ardından iddialara göre Beckham ailesinde bir anlaşmazlık olduğu da ortaya çıktı.

Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar vermişti.

Düğün ardından da ünlü isim pozları "Nicola Mr.&Mrs. Peltz Beckham" olarak paylaştı.

YENİ SOYADIYLA İLK PAYLAŞIM

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Brooklyn Beckham, düğününden ilk paylaşımı da yaptı.

Ünlü isim "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla yaptığı paylaşımla soyadını aldığını belgelemiş oldu.

Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!

DAVID VE VICTOROA, OĞLUNUN YENİ SOYADINI KULLANMADI

Brooklyn Beckham, yeni soyadını kullanarak paylaşım yapsa da baba David Beckham ile anne Victoria Beckham paylaşımlarında oğullarını sadece Beckham soyadıyla andı.

İkilinin bu hamlesi oğullarının soyadı kararını desteklemediği iddiasını getirdi.

Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle evlendi.

Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler akın etti.

Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!

PAPARAZZİLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı.

Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı.

Paparazziler düğünü uzaktan görüntülemek için yoğun çaba sarf etti.

Gelin ve damat net olarak görüntülenemezken, davetliler, düğünün yapılacağı yere girerken fotoğraflanabildi.

Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!

58 MİLYON TL'LİK DÜĞÜN

Basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını açtı.

Ünlü ailelerin çocukları için yaptığı düğün, iddialara göre 3 milyon sterline (yaklaşık 58 milyon TL) mal oldu.

Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!

Fotoğrafların paylaşılmasıyla bütün meraklar giderildi.

Valentino Haute Couture gelinlik terci eden güzel oyuncu, adeta masallardan fırlamış gibi görünüyordu.

Saç ve makyajı 90'lardan esinlenen Nicola, en mutlu gününde gösterişten uzak ancak göz kamaştıran bir gelin olmayı başardı.

Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!
YORUMLAR
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Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı! Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!

David Beckham, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Magazinkolik.com

Son Dakika Magazin Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU! - Son Dakika


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