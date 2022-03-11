Bu da konser kuyruğu - Son Dakika

Samsun'da Emir Can İğrek hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.

Samsun'da etkili olan soğuk hava müzikseverlere engel olmadı. Emir Can İğrek'in bir otelde düzenlediği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi. Konsere gelen çok sayıda genç yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir kuyruk oluşturdu. Gençler şarkıları dillere dolanan sanatçıyı dinleyebilmek için saatlerce sıra bekledi. Görenlerse soğuk havada oluşan kuyruğa anlam veremedi. Kuyruğun konser kuyruğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. - SAMSUN