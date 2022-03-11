Bu da konser kuyruğu - Son Dakika
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Bu da konser kuyruğu

11.03.2022 00:58
Bu da konser kuyruğu

Samsun'da Emir Can İğrek hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.

Samsun'da Emir Can İğrek hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.

Samsun'da etkili olan soğuk hava müzikseverlere engel olmadı. Emir Can İğrek'in bir otelde düzenlediği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi. Konsere gelen çok sayıda genç yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir kuyruk oluşturdu. Gençler şarkıları dillere dolanan sanatçıyı dinleyebilmek için saatlerce sıra bekledi. Görenlerse soğuk havada oluşan kuyruğa anlam veremedi. Kuyruğun konser kuyruğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. - SAMSUN

YORUMLAR
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Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi Soğuk havaya aldırış etmediler! Binlerce kişi Emir Can İğrek'i dinlemek için saatlerce bekledi Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları içinde veda Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları içinde veda Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser Samsun'da adliyenin kadın personeline yönelik konser

Emir Can İğrek, Konser, Samsun, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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