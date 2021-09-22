Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la aşkına dolu dizgin devam ediyor.
Oynadığı dizilerle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir'in sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sütyensiz pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir yine magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
29 yaşındaki Demet Özdemir katıldığı programda ışık kurbanı oldu. Özdemir'in bu halini gören hayranları soluğu sosyal medyada aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Her haliyle güzel" derken bazıları da "Demet'e ne yaptılar böyle?, Orijinali bu" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti - Son Dakika Magazin