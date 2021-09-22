Üye Girişi
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti - Son Dakika

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

22.09.2021 23:03
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz paylaşımıyla gündeme düşen Demet Özdemir, katıldığı programda ışık kurbanı oldu. Özdemir'in yüzünü gören hayranları, 29 yaşındaki oyuncunun halini şaşkınlıkla karşıladı.

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la aşkına dolu dizgin devam ediyor.

SÜTYENSİZ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Oynadığı dizilerle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir'in sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sütyensiz pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir yine magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

HAYRANLARI SOLUĞU SOSYAL MEDYADA ALDI

29 yaşındaki Demet Özdemir katıldığı programda ışık kurbanı oldu. Özdemir'in bu halini gören hayranları soluğu sosyal medyada aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Her haliyle güzel" derken bazıları da "Demet'e ne yaptılar böyle?, Orijinali bu" yorumları yapıldı.

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah 22:50 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında görmeyen Rıdvan Dilmen, Nelsson transferini eleştirdi 22:38 Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında görmeyen Rıdvan Dilmen, Nelsson transferini eleştirdi Dolandırıcıların hedefinde üzüm üreticileri vardı! 768 bin liralık vurgun yaptılar 22:17 Dolandırıcıların hedefinde üzüm üreticileri vardı! 768 bin liralık vurgun yaptılar
Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu 21:48 Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı 21:35 Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 19:15 Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor 18:53 Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı         
23:00
Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu         
22:41
12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses, dekor için 1,5 milyon TL harcadı 12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses, dekor için 1,5 milyon TL harcadı         
22:24
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi         
22:04
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı         
21:44
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı         
21:00
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri "İstemeden yaptım" oldu         
18:53
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 23:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement