Bu elbisenin ağırlığı tamı tamına 25 kilogram; 48 parça porseleni elbiseye işlediler - Son Dakika
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Bu elbisenin ağırlığı tamı tamına 25 kilogram; 48 parça porseleni elbiseye işlediler

05.03.2022 08:49

Şarkıcı Aslı Hünel, üzerinde 48 parçalık yemek takımı parçalarının bulunduğu 25 kilo ağırlığındaki tasarım elbisesiyle sahneye çıktı. Hünel'in giydiği elbiseye 1500 adet özel parça porselen işlendiği öğrenildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının sunuculuğunu yapan Aslı Hünel, önceki akşam Kütahya Porselen Yükselen Yıldızlar 2022 Gala Gecesi'nde sahne aldı. Düzenlenen gecede konser veren Hünel'in giydiği porselen sahne kostümü geceye damgasını vurdu.

ELBİSENİN ÜZERİNDE 48 PARÇALIK YEMEK TAKIMI BULUNUYOR

Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp renkli bir repertuvarla davetlileri coşturan Hünel, performansı kadar beyaz, gümüş ve altın renkli porselenlerden oluşan kostümüyle de beğeni topladı. Modacı Tolga Çam imzalı kıyafetin 48 parçalık bir yemek takımında kullanılan kadar porselen parçadan oluşturulduğu öğrenildi. Kumaşa 1500 adet özel parça porselen işlendi. Dört gün boyunca porselenlerin kumaşa tek tek işlenerek hazırlandığı kostümün 25 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

ELBİSE MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Aslı Hünel'in tasarımı kendisine ait olan porselen küpeler de dikkati çekti. Gecenin sonunda kostüm, Hünel tarafından sergilenmesi için porselen müzesine armağan edildi.

İşte Aslı Hünel için hazırlanan porselen elbise...

Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm!
Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm!
Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm!
Aslı Hünel'e 25 Kiloluk Porselen Kostüm!
Bu elbisenin ağırlığı tamı tamına 25 kilogram; 48 parça porseleni elbiseye işlediler
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bu elbisenin ağırlığı tamı tamına 25 kilogram; 48 parça porseleni elbiseye işlediler - Son Dakika


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